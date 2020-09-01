В Луганской области появился первый приют для пострадавших от семейного насилия женщин

В Рубежном открыт первый в Луганской области приют для женщин с детьми, которые пострадали от домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Как сообщили в Луганской областной администрации, приют создан в рамках проекта «Комплексный подход к решению проблемы насилия в отношении женщин и девушек в Украине» Фонда ООН в области народонаселения в сотрудничестве с Рубежанским городским советом.

«Приют для женщин с детьми - это не просто комплекс социальных, юридических, информационных и других видов услуг. Для каждой женщины с ребенком, которая попала в ситуацию насилия, это еще и надежда на будущее, в котором нет места такому позорному явлению как домашнее насилие», - отметила замглавы ЛОВГА Екатерина Безгинская.

Специализированный приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола, создан как структурное подразделение Рубежанского городского центра социальных служб. Согласно требованиям действующего законодательства, его адрес является конфиденциальным.

Приют рассчитан на пребывание 15 женщин, в том числе, женщин с детьми. Пребывание в приюте является бесплатным и может длиться до 90 дней. Приют доступен для пребывания жительниц города Рубежное, в том числе для женщин с инвалидностью.

Проведение ремонтных работ помещения, его обустройства, обучение специалистов проведено за счет Фонда ООН в области народонаселения в Украине в сотрудничестве с Рубежанским городским советом. Сейчас финансирование приюта ведется за счет средств местного бюджета.

Чтобы попасть в приют, женщинам Рубежного необходимо обратиться в полицию по телефону 102 или обратиться в мобильную бригаду социально-психологической помощи по телефонам 099 326-4241 или 093 949-5439. Полицейские помогут добраться в приют.