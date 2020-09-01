В Луганской и Донецкой областях пострадавшие от карантина могут получить финансовую помощь

Датский Совет по беженцам - Датская Группа по разминированию (DRC-DDG) оказывает финансовую помощь семьям в Донецкой и Луганской областях. Программу поддерживает Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC) и правительство Великобритании.

Для смягчения экономических последствий эпидемиологической ситуации в восточной Украине DRC-DDG предоставляет единовременную денежную финансовую помощь на основные потребности семьям, потерявшим главный источник дохода.

Стать участником «Программы экономического развития восточной Украины» могут те, кто зарегистрированы и проживают в Донецкой и Луганской областях. Также помощь оказывается внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые проживают в этих двух областях.

Главный критерий при рассмотрении заявок — наличие в семье как минимум одного трудоспособного члена, который является основным кормильцем, но потерял главный источник дохода в результате эпидемиологической ситуации в стране.

Также во внимание будет приниматься финансовая и социальная уязвимость семьи, например, низкий доход или тяжелые заболевания у кого-либо из членов.

Подать заявку можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/cash Сумма помощи обсуждается с каждым участником отдельно. Жесткого дедлайна для подачи заявки нет.

Напомним, Датский Совет по беженцам - Датская Группа по разминированию — это неправительственная общественная организация, которая ставит целью предоставление защиты пострадавшим от конфликта, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), а также помощь в поиске долгосрочных решений проблем ВПЛ. DRC-DDG возобновила такую работу в Украине в 2014 году.