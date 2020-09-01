В Луганской области на приграничном поле нашли грузовик с табаком на 10 млн гривень

Сотрудниками налоговой милиции Луганской области совместно с сотрудниками Луганского пограничного отряда в рамках проведения мероприятий по операциям «Щит» и «Акциз», в непосредственной близости от линии государственной границы Украины с Российской Федерацией неподалеку от села Ноздревка, Беловодского района Луганской области, ликвидирован канал поставки товарно - материальных ценностей из Российской Федерации в Украину вне таможенного контроля.

Налоговики и пограничники в поле нашли автомобиль «ГАЗ - 53» с регистрацией Российской Федерации, а также прицеп, в котором обнаружены мешки (биг-бэг) с сигаретами в общем количестве почти 50 000 штук и более 6500 пачек табака для кальяна, а также выявлено оборудования для преодоления пограничной полосы препятствий.

Общая сумма изъятого контрабандного имущества составила более 10 млн. гривень.