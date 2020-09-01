В Украине придумали новые бланки водительских удостоверений и техпаспорта

Кабинет Министров утвердил новые бланки водительских удостоверений и свидетельства о регистрации транспортного средства. По мнению чиновников новые бланки полностью адаптированы к международным требованиям. Правда и про старые так же говорили, и про те, что были до них.

«Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (украинском, английском, часть - на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира. Теперь на удостоверении - группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия на донорство», - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



При этом, информация о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, группу крови (резус-фактор) к удостоверению водителя вносится только с письменного согласия лица.

Новое свидетельство о регистрации транспортного средства - документ, который полностью соответствует международным требованиям. Он предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам «Евро-2» - «Евро-6» или другому уровню.

Постановлением предусмотрено, что национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют в течение срока, на который они были выданы.