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В Украине придумали новые бланки водительских удостоверений и техпаспорта

Вчера, 10:04 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет Министров утвердил новые бланки водительских удостоверений и свидетельства о регистрации транспортного средства. По мнению чиновников новые бланки полностью адаптированы к международным требованиям. Правда и про старые так же говорили, и про те, что были до них.
«Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями. Новый образец также на пластиковой карточке. Он трехъязычный (украинском, английском, часть - на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира. Теперь на удостоверении - группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия на донорство», - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

 
При этом, информация о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство, группу крови (резус-фактор) к удостоверению водителя вносится только с письменного согласия лица.
Новое свидетельство о регистрации транспортного средства - документ, который полностью соответствует международным требованиям. Он предусматривает добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам «Евро-2» - «Евро-6» или другому уровню.
Постановлением предусмотрено, что национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют в течение срока, на который они были выданы.


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В Украине придумали новые бланки водительских удостоверений и техпаспорта