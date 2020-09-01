В Луганской области за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19. В Украине - рекордные 3584 заболевших

За 16 сентября в Украине выявлено 3584 новых случаев COVID-19 – это рекордный показатель за все время эпидемии. Умерли за сутки от коронавируса 60 человек.

В Луганской области по данным РНБО выявлено 36 новых случаев COVID-19, а общее количество заболевших достигло показателя в 690 человек.

Больше всего заболевших за эти сутки появилось в Харьковской области (483), меньше всего — в Кировоградской области (17). А лидером по общему количеству случаев COVID-19 сейчас является Киев (18 449).

Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 166 244 случаев COVID-19, выздоровели 73 913 украинцев, умерли 3400 пациентов.



