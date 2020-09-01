Российские террористы обстреляли Катериновку в Луганской области

16 сентября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2 нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали выстрел в сторону позиций ВСУ из подствольного гранатомета вблизи Катериновки (Попаснянский район).

Село Катериновка частично находится в самой первой зоне разведения сил для обеспечения безопасного проезда через неработающее КПВВ Золотое.

Также российские террористы обстреляли из стрелкового оружия поселок Водяное в Донецкой области.

По мнению штаба ООС эти огневые провокации противника не представляли угрозы ВСУ, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет.

В районе Новотошковского погиб один украинский солдат вследствие неосторожного обращения с гранатой.