Российские террористы обстреляли Катериновку в Луганской области

Российские террористы обстреляли Катериновку в Луганской областиВчера, 09:23
16 сентября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2 нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня.
В Луганской области наблюдатели зафиксировали выстрел в сторону позиций ВСУ из подствольного гранатомета вблизи Катериновки (Попаснянский район).
Село Катериновка частично находится в самой первой зоне разведения сил для обеспечения безопасного проезда через неработающее КПВВ Золотое.
Также российские террористы обстреляли из стрелкового оружия поселок Водяное в Донецкой области.
По мнению штаба ООС эти огневые провокации противника не представляли угрозы ВСУ, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет.
В районе Новотошковского погиб один украинский солдат вследствие неосторожного обращения с гранатой.