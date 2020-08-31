В Луганской области за сутки 33 новых случая COVID-19, один человек умер

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 33 новых случаев COVID-19 (в том числе 2 ребенка), закончили лечение и выписаны 13 человек, 2 жителя оккупированной территории скрылись в неизвестном направлении.

Также, как сообщили в Луганском лабораторном центре МОЗ Украины, 1 человек умер от пневмонии, вызванной SARS -CoV2 (Лисичанск, возраст 73 года).

География новых случаев:

Северодонецк 8 (из них 2 - в контакте с зарегистрированными случаями заболевания 3 - прибыли с ТОТ 2 - прибыли из Турции, 1 - с подозрительными клиническими проявлениями болезни)

Лисичанск 3 (1 - контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 - прибыли из ТОТ, 1 - больной пневмонией);

Рубежное 3 (2 - контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 - прибыли из ТОТ)

Станично-Луганский район 4 (прибыли из ТОТ)

Меловской район 1 (контакт)

Старобельский район +6 (5 - контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 - с подозрительными клиническими проявлениями болезни)

Кременской район 2 (контакт);

Марковский район 2 (прибыли из ТОТ)

Попаснянский район 4 (контактировали с зарегистрированными случаями заболевания).

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 654 случая коронавируса.



Активных больных, сегодня - 317 человек. Лечатся в стационарах - 75, амбулаторно - 242.