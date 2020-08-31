В Луганской области за сутки 33 новых случая COVID-19, один человек умер

В Луганской области за сутки 33 новых случая COVID-19, один человек умерСегодня, 11:25
За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждены 33 новых случаев COVID-19 (в том числе 2 ребенка), закончили лечение и выписаны 13 человек, 2 жителя оккупированной территории скрылись в неизвестном направлении.
Также, как сообщили в Луганском лабораторном центре МОЗ Украины, 1 человек умер от пневмонии, вызванной SARS -CoV2 (Лисичанск, возраст 73 года).
География новых случаев:
- Северодонецк 8 (из них 2 - в контакте с зарегистрированными случаями заболевания 3 - прибыли с ТОТ 2 - прибыли из Турции, 1 - с подозрительными клиническими проявлениями болезни)
- Лисичанск 3 (1 - контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 - прибыли из ТОТ, 1 - больной пневмонией);
- Рубежное 3 (2 - контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 - прибыли из ТОТ)
- Станично-Луганский район 4 (прибыли из ТОТ)
- Меловской район 1 (контакт)
- Старобельский район +6 (5 - контактировали с зарегистрированными случаями заболевания, 1 - с подозрительными клиническими проявлениями болезни)
- Кременской район 2 (контакт);
- Марковский район 2 (прибыли из ТОТ)
- Попаснянский район 4 (контактировали с зарегистрированными случаями заболевания).
Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 654 случая коронавируса.
Активных больных, сегодня - 317 человек. Лечатся в стационарах - 75, амбулаторно - 242.