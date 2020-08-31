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БФ Право на Захист опубликовал результаты мониторинга КПВВ в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 11:12 citynews.net.ua | Напечатать

БФ Право на Захист опубликовал результаты мониторинга КПВВ в Луганской и Донецкой областях.

В Донецкой области три из четырех КПВВ остаются закрытыми.

КПВВ «Новотроицкое» - единственное КПВВ в Донецкой области, где можно пересечь линию разграничения по заранее согласованным спискам лиц. Пересечение происходит по понедельникам и пятницам. Таким образом, в августе по таким спискам было девять так называемых «коридоров». Общее количество людей, которые совершили пересечение линии разграничения в Донецкой области, составило 1026 человек в направлении подконтрольной правительству Украины территории (ПУТ) и 1797 - в направлении неподконтрольной территории (НПУТ).

Чтобы получить разрешение на въезд или выезд в оккупированный Донецк, нужно попасть в определенный список по сложной процедурой подачи документов в чрезвычайный штаб по борьбе с распространением COVID-19, созданный российскими боевиками, по электронной почте или телеграмм-каналом. Кроме того, по словам людей, которым удалось осуществить пересечение со стороны НПУТ к ПУТ, они были обязаны подписать документ на КПВВ (НПУТ) о невозвращении на НПУТ до окончания там карантина. Кроме того, люди, которые пересекают линию разграничения со стороны ПУТ в НПУТ должны быть отправлены на двухнедельную обсервацию без каких-либо альтернативных вариантов самоизоляции.
В Луганской области на КПВВ «Станица Луганская» в августе общее количество людей, которые совершили пересечение линии разграничения, составило более 25 000 человек в направлении ПУТ и более 22 000 человек - в направлении НПУТ (данные об общем количестве пересечений в течение рабочих дней были получены от ГНСУ).

На КПВВ «Станица Луганская» проход на оккупированные территории возможен при наличии прописки в контролируемых российским террористами районах Луганской области. Поэтому с упрощением процедуры пересечения линии разграничения поток людей увеличился, что привело к очередям в первой половине дня в течение всего месяца: в отдельные дни очереди достигали около 1500 человек в направлении ПУТ.

В результате увеличенного количества пересечений, высокого температурного режима и очередей, в течение августа более 30 человек потеряли сознание. В июне были восстановлены транспортные услуги электромобиля от НПО «Пролеска».
В августе 14 149 уязвимых пожилых людей получили поддержку в транспортировке на КПВВ «Станица Луганская». .


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