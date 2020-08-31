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Умер известный украинский скульптор Николай Шматько

Сегодня, 10:58 citynews.net.ua | Напечатать

Рафаэль Шматько сообщил о смерти своего отца - известного скульптора Николая Шматько.

По словам Рафаэля, Николай Шматько умер ночью на 16 сентября после тяжелой болезни - скульптор несколько месяцев боролся с раком и проходил химиотерапию.

Николай Шматько родился в Донецкой области, но основная часть его творчества началась в городе Красный Луч Луганской области.

 

Несмотря на отсутствие поддержки со стороны земляков, более 13 лет просуществовала подземная галерея со скульптурами мастера.

Из Луганской области Николай Шматько переехал в Славянск, где прожил несколько лет, создавая парк скульптур.

Одной из самых известных его работ стала скульптура Богородицы, установленная в Свято-Успенской Святогорской Лавре.

 

В 2007 году на Флорентийской Биеннале за скульптуры «Лугань», «Билл Гейтс» и «Поклонение диску» награждён медалью «Лоренцо Великолепный».

Николай Шматько стал первым из украинских участников Флорентийской Биеннале, удостоенным столь высокой оценки международного жюри.

Осенью 2012 года покинул город Луганск по приглашению Виктора Балоги и переехал со своей семьей в город Мукачево.

Всего за свою жизнь Николай Шматько создал более 750 памятников (барельефы, горельефы, скульптуры) и около 500 картин.

После Мукачево скульптор и его сыновья жили в разных городах Украины.


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