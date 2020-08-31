Полковник и пресс-секретарь подорвались на растяжке в районе поселка Шумы

15 сентября около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник О.Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В.Залевський.

Оба раненые доставлены в больницу города Торецка, их состояние - стабильное.

Как сообщает пресс-центр ООС, украинские военные находились в районе Шумов с целью стандартной проверки ситуации и чтоб доказать российским террористам, что никакого строительства укреплений там не ведется.

Информацию о ранении доведено до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме.

В штабе уверяют, что сейчас идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств. ТАкже Штаб ООС имени Зеленского отказывается считать подрыв украинских военных на мине провокацией российских террористов.