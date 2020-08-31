Оккупированные российским террористами Ровеньки и девять поселков остались без воды

На оккупированной территории Луганской области город Ровеньки и прилегающие к нему поселки остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе сегодня, 15 сентября.

Подача воды остановлена из-за утечек на Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм.

Без водоснабжения останутся жители Ровеньков, а также населенных пунктов Должанского района – поселков городского типа Павловка, Володарск, сел Нагорное и Медвежанка.

Также без воды остались населенные пункты Анненка, Сабовка, Глубокий, Новый и Алмазный.

Из-за постоянных аварий на водоводе, жители Ровеньков и Довжанского раона практически все лето живут без воды.

Оккупировавшие часть Луганской области российские террористы эксплуатируют и без того аварийную инфраструктуру коммунальных предприятий и не собираются вкладывать средства для улучшения жизни украинских граждан на этой территории.