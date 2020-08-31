В Сватовском районе незаконно добыли песка на 1 млн гривень

В Луганской области СБУ заблокировали незаконную добычу и реализацию песка. Убытки государства превысили 1 млн гривень.

По данным предварительного следствия, нелегальную разработку организовал бывший милиционер вместе с шестью жителями Сватовского района. Не имея никаких разрешительных документов, злоумышленники с помощью тяжелой техники осуществляли добычу полезных ископаемых на территории пастбища, принадлежит Травневому поселковому совету. Нелегальный песок дельцы продавали местным жителям.

Установлено, что за время функционирования сделки злоумышленники успели добыть почти 10 000 тонн песка на более чем миллион гривень.

В результате противоправной деятельности на территории нелегальной разработки образовался стихийный карьер, участок претерпел необратимые изменения.

При этом полиция Луганской области закрывала глаза на незаконную деятельность своего бывшего сотрудника. Мы надеемся что следствие установит кому и сколько взяток платил организатор незаконного карьера.

Производство начато по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Сейчас на тяжелую технику и нелегально добытый песок наложен арест.