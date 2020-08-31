В Луганской области за сутки выявили 20 случаев COVID-19

За 14 сентября в Украине выявили 2905 новых случаев COVID-19, 53 больных умерли, 1267 пациентов выздоровели.

В Луганской области за сутки выявлено 20 новых случай коронавируса. Общее количество выявленных больных с начала эпидемии составило 621 человек.

Больше всего больных в сутки в Тернопольской области (390 новых случаев и 5 человек умерли), в Харьковской (307 новых случаев и 3 летальных) и Одесской области (306 новых случая и 3 умерли).

В Киеве выявлено 285 новых случаев, 11 больных умерли.