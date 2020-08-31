Луганская область одна из «лидеров» по сообщениям о нарушениях предвыборной кампании

За 14 сентября прошедшие сутки в полицию поступило 30 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве - 11, в Днепропетровской области - 6, в Донецкой области - 5, в Луганской области - 3, по 1 в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Всего же с 5 сентября, когда стартовала предвыборная кампания в Украине, территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 227 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Лидерами по сообщениям о нарушениях предвыборного законодательства является Донецкая (46 сообщений), Днепропетровская (25) и Луганская (15) области.

В основном сообщения касаются нарушения порядка ведения агитации - 47, подкупом избирателей - 30, порчи или уничтожения агитационных материалов - 20, нарушением порядка размещения агитационных палаток или политической рекламы или размещение их в запрещенных местах - 16, нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 13 и нарушением порядка ведения регистрации избирателей - 13.

В течение суток возбуждено одно уголовное производство связанное с избирательным процессом - в Донецкой области.

Всего с начала избирательного процесса полицейские начали 21 уголовное производство. Из них 13 - связаны с нарушением избирательного законодательства.