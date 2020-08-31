В Луганской области местные жители не оставляют попытки сжечь свои дома

За прошедшие сутки, 14 сентября, спасатели Луганщины осуществили 10 выездов на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 21,1 га и 12 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 2,06 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам.

Наиболее от пожаров пострадали Сватовский и Троицкий районы.

Всего за неделю в Луганской области зарегистрировано 281 чрезвычайное происшествие.

С 7 по 14 августа, подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Луганщины ликвидировали 235 пожаров и 46 раз оказали помощь населению и другим службам. В результате принятых мер от уничтожения спасено 111 зданий.