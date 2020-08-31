14 сентября российские террористы обстреляли Авдеевку и Марьинку

За прошедшие сутки, 14 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

В частности, нарушения режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки. На этих участках задокументировано неприцельный огонь в сторону наших позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский БПЛА, пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено.

В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ДСНС ликвидировали пожар вблизи населенного пункта Николаевка, что в Донецкой области.