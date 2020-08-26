Луганская область получила нового прокурора

Заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский представил коллективу Луганской областной прокуратуры нового руководителя - Николая Прибигу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Николай Прибига родился в Луганске. Работал следователем в органах внутренних дел. Начал работу в органах прокуратуры с 2005 года. Работал на должностях следователя прокуратуры Новопсковского района, помощника прокурора и следователя прокуратуры Ленинского района Луганская, прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Луганской области, с 2012 года - заместитель Луганского прокурора по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере. В октябре 2013 года возглавил прокуратуру Новоайдарского района, выполнял свои полномочия в зоне проведения антитеррористической операции. С 2015 года работал в Генеральной прокуратуре Украины на разных должностях прокурорской деятельности.

«Главной задачей, которая стоит передо мной, как руководителем областной прокуратуры, является повышение уровня законности и правопорядка в регионе. На каждый факт нарушения закона будет оказана неотложная реакция областной прокуратуры. За свою профессиональную деятельность большую часть времени я работал в органах прокуратуры Луганской области. Для меня это родная земля, поэтому имею понимание проблематики области и свое видение решения этих вопросов», - отметил руководитель областной прокуратуры.

Также во время встречи с коллективом региональной прокуратуры Максим Якубовский поздравил прокуроров с завершением второго этапа реформы органов прокуратуры Украины - аттестацией региональных прокуратур, ее успешным прохождением и переходом в новую структуру.

«Вы доказали свой профессионализм и добропорядочность. Задача, которую, прежде всего, ставит перед нами реформа - получить доверие людей, тех, для кого мы работаем. Сегодня запрос на справедливость в обществе достаточно большой. Уверен, что реформирование даст нам возможность показать, что мы работаем для людей и работаем для государства», - подчеркнул заместитель Генпрокурора.