За 8 месяцев на таможне изъяли 43 млн контрабандных сигарет

За 8 месяцев 2020 года сотрудники таможни обнаружили 470 случаев нарушений при перемещении табака и табачных изделий. Всего изъято более 43 млн. сигарет на общую сумму более 38 млн. гривень и более 10 тонн табака на общую сумму почти 1,5 млн гривень.

Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, самыми резонансными случаями стали выявленные Одесской таможней 747 тыс. пачек сигарет в контейнере с тканью в Одесском порту и 592 тыс. пачек сигарет среди чая в Черноморском порту.

Также за январь - августа 2020 года выявлено 134 случая нарушений таможенных правил при перемещении спирта и алкогольных напитков. Всего изъято более 132 тыс. литров спирта и алкогольных изделий на общую сумму почти 7 млн. гривень.

Среди крупнейших нарушений - выявление Одесской таможней факта предоставления недостоверной информации о перемещении 126 тыс. литров коньячного спирта с Кипра и выявления Галицкой таможней незадекларированных 480 литров виски.





