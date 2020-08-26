За выходные в Луганской области выявили 68 новых случаев COVID-19

По состоянию на 14 сентября в Луганской области всего лабораторно подтвержден 601 случай COVID-19. За выходные добавилось 68 новых случаев, большинство из которых в городах Северодонецк, Лисичанск и Станица Луганская.

География новых случаев:

- Северодонецк + 25;

- Лисичанск +13;

- Попаснянский район +3;

- Беловодский район +3;

- Старобельский район +2;

- Кременской район +2;

- Новопсковский район 2;

- Станично-Луганский район +14;

- Сватовский район +1;

- Марковский район +3.

Среди новых подтвержденных случаев:

- 19 человек контактировали с заболевшими ранее;

- 32 человека прибыли из ТОТ;

- 2 человека прибыли из Болгарии и Турции;

- 15 человек больны пневмонией и с подозрительными на коронавирус симптомами.

Активных больных - 299, из них лечатся в стационарах - 77, амбулаторно - 222.