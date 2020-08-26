За выходные в Луганской области выявили 68 новых случаев COVID-19

За выходные в Луганской области выявили 68 новых случаев COVID-19Сегодня, 12:50
По состоянию на 14 сентября в Луганской области всего лабораторно подтвержден 601 случай COVID-19. За выходные добавилось 68 новых случаев, большинство из которых в городах Северодонецк, Лисичанск и Станица Луганская.
География новых случаев:
- Северодонецк + 25;
- Лисичанск +13;
- Попаснянский район +3;
- Беловодский район +3;
- Старобельский район +2;
- Кременской район +2;
- Новопсковский район 2;
- Станично-Луганский район +14;
- Сватовский район +1;
- Марковский район +3.
Среди новых подтвержденных случаев:
- 19 человек контактировали с заболевшими ранее;
- 32 человека прибыли из ТОТ;
- 2 человека прибыли из Болгарии и Турции;
- 15 человек больны пневмонией и с подозрительными на коронавирус симптомами.
Активных больных - 299, из них лечатся в стационарах - 77, амбулаторно - 222.