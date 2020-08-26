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Итог Нормандской встречи: РФ требует отмены местных выборов, Украина — не обещала, но внесла постанову

Сегодня, 08:43 citynews.net.ua | Напечатать

Представитель РФ, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о рассмотрении изменения в постановление Верховной Рады об объявлении выборов, в которой прописаны условия, при которых могут произойти местные выборы на оккупированных территориях.

«Договорились о том, что в ближайшее время в ВРУ будет рассмотрен проект постановления, который корректирует постановление от 15 июля», — сказал представитель РФ.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина во время встречи советников в «нормандском формате» не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на неподконтрольных правительству территориях.

Об этом Ермак заявил в эфире телеканала «Украина».

«Никаких обязательств по украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента».

По словам руководителя ОП, украинская сторона лишь «проинформировала» других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое решение о местных выборах.

«Мы только проинформировали коллег по «нормандской» встрече, депутатом от «Слуги народа» еще 28 июля зарегистрировано постановление об изменениях к постановлению о местных выборах. И это постановление сегодня и в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба», — сказал Ермак.

Из важных итогов встречи можно отметить очередное обещание России обеспечить доступ представителей Красного Креста к украинским гражданам, удерживаемым российскими террористами в заложниках. В то же время это не первое обещание - уже более 5 лет РФ либо не выполняет эти договоренности, либо выполняет не в полной мере.


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