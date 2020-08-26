Российские террористы обстреливали из гранатометов Пески и Авдеевку

13 сентября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области.

Российские террористы обстреляли из подствольных гранатометов позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.

В ответ на огневые провокации украинские военные оружие не применяли. Среди личного состава Объединенных сил, в результате выстрелов, боевых потерь и ранений нет.

Кроме того, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ДСНС ликвидирован один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два - неподалеку Марьинки.

С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.