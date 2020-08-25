В Украине более 3000 случаев COVID-19 за сутки. В Луганской области - 29 заболевших

За 10 сентября в Украине выявлено рекордное количество заболевших COVID-19 - диагноз подтвердили у 3144 человек, при этом умерли за сутки от последствий болезни 53 человека.

В Луганской области выявлено 29 новых случаев заболевания. Общее число заболевших достигло 533 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской областях (174).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 148 756 случаев COVID-19, 3076 человек умерли, 67000 человек выздоровели.