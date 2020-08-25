В Попасной воду полностью вернут к 12 сентября

В Попасной начали подключать объекты водоканала после отключений 10 сентября.

Как сообщил глава военно-гражданской администрации Попасной Роман Власенко, сегодня утром начато восстановление энергоснабжения объектов КП Попаснянский районный водоканал».

По его словам стабилизация водоснабжения и восстановления нормальной работы в населенных пунктах района ожидается на утро субботы 12 сентября.

Попаснянский водоканал был отключен от электроэнергии 10 сентября. Главная причина - задолженность в сумме 160 млн гривень за поставку воды в оккупированные российскими террористами районы Луганской области.