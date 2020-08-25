В Луганской области самоубийца взорвал гранату в летней кухне и выжил

Вчера, 9 сентября, утром, в Новоайдарского отдела полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома по ул. Широкая с. Победа произошел взрыв, в результате которого загорелась хозяйственная постройка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством отдела, специалисты взрывотехники и сотрудники ДСНС.

Проведенными неотложными следственно-оперативными действиями было установлено, что в хозяйственной постройке взорвалась граната РГН.

В результате взрыва 65-летний хозяин получил осколочные ранения различной степени тяжести и был госпитализирован в местную больницу. Хозяйственная постройка сгорела дотла.

Предварительно полицейскими установлено, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством путем подрыва гранаты.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, а также еще одна граната «Ф-1».

Сейчас полицейские выясняют причины поступка и происхождение гранат у самоубийцы.