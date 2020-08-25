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За сутки во Луганской области лабораторно подтверждено 23 новых случая COVID-19

Сегодня, 10:43 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 23 новых случая COVID-19.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Северодонецке - 16 новых случаев. Из них 3 - в контакте с зарегистрированными случаями заболевания 3 - прибывшие из оккупированных территорий Луганской области, 10 - с клиническими проявлениями болезни)
- Лисичанск - 2 случая (контактировали с зарегистрированными случаями заболевания)
- Беловодский район - 3 случая (прибывшие из оккупированных районов)
- Кременской район +1 больной  (прибывшие из оккупированных районов)
- Троицкий район +1 больной (больной пневмонией).
Всего с начала эпидемии в Луганской области заболели 504 человека, среди них 31 ребенок.
Активных больных, сегодня - 233, из них 12 детей. Лечатся в стационарах - 66, амбулаторно - 167.


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