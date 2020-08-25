За сутки во Луганской области лабораторно подтверждено 23 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 23 новых случая COVID-19.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Северодонецке - 16 новых случаев. Из них 3 - в контакте с зарегистрированными случаями заболевания 3 - прибывшие из оккупированных территорий Луганской области, 10 - с клиническими проявлениями болезни)

- Лисичанск - 2 случая (контактировали с зарегистрированными случаями заболевания)

- Беловодский район - 3 случая (прибывшие из оккупированных районов)

- Кременской район +1 больной (прибывшие из оккупированных районов)

- Троицкий район +1 больной (больной пневмонией).

Всего с начала эпидемии в Луганской области заболели 504 человека, среди них 31 ребенок.

Активных больных, сегодня - 233, из них 12 детей. Лечатся в стационарах - 66, амбулаторно - 167.