Российские террористы минируют дорогу и ставят минометы по дороге в Счастье

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 8 сентября 2020, во время наблюдательного полета БПЛА на неподконтрольной правительству Украины территории было замечено три миномета вблизи населенного пункта Веселая Гора (2Б11 «Сани», 120 мм) и две буксируемых гаубицы (Д-30А «Лягушка», 122 мм) вблизи населенного пункта Богдановка в Луганской области.

Также зафиксировано четыре противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области.

Именно рядом с селом Веселая гора проходит трасса, соединяющая оккупированный Луганск и Счастье, где в ноябре планируется открыть первый автомобильный пункт пропуска между оккупированной территорией Украины.

Также 6 сентября БПЛА СММ зафиксировал двух людей, которые продолжали обустраивать имеющуюся траншею вблизи населенного пункта Калиново-Борщеватое Луганской области.



