В Луганской области уже развернули подкуп и фальсификации к местным выборам

В Кременском районе выявлено два факта перевозки граждан из городов Луганской области в Кременную для изменения адреса регистрации в реестре избирателей.

Как сообщили журналисты сайта По той бік діалогу, сегодня, в последний день изменения адреса голосования регистрация «туристов» продолжается - сегодня в Кременной люди массово меняют адрес избирателя на адрес коммунального учреждения «Луганский областной физкультурный центр «Олимп».

При этом, коммунальное учреждение «Луганский областной физкультурный центр «Олимп» принадлежит Луганской областной администрации и очень сомнительно, что руководитель ОГА Сергей Гайдай, не знает, что там делается и почему сегодня используется адрес коммунального учреждения для изменения избирательного адреса переселенцев.

В пресс-службе полиции Луганской области сообщили, по данным фактам открыты уголовные производства по ст. 158 УК Украины «Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей».

При этом нет уверенности, что уголовное дело будет расследовано и доведено до суда в отношении реальных виновников фальсификации выборов. В лучшем случае виновными признают зарегистрированных на оккупированных РФ территориях людей, которые ни в чем не виноваты.



