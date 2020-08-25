В Луганской области замначальника архитектурно-строительной инспекции задержали с 15 000 грн взятки

Заместитель руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции в Луганской области разоблачен в вымогательстве и получении 15 тысяч гривень взятки

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 9 сентября 2020 года был задержан заместитель директора Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Луганской области во время получения взятки в размере 15 тыс. гривен.

По данным следствия, чиновник требовал и получил от частного предпринимателя неправомерную выгоду в размере 15 тыс. грн за подготовку и выдачу документов о начале строительных работ и окончания строительных работ уже построенного здания на территории Луганской области.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.