10 сентября Попасную, Золотое и Карбонит отключают от воды из-за долгов оккупированных территорий

Согласно предупреждениею Энергосбыта, которое напралено 28 августа 2020 года в КП «Попаснянский районный водоканал», будет прекращена поставка электрической энергии 10 сентября 2020 года с 9:00 на объекты водоснабжения города и района Попасной.

Как сообщает Попаснянский департамент КП «Попаснянский районный водоканал», в связи с этим водоснабжение отдельных районов Попасной (центральная, южная часть города и микрорайон «Мельница») город Золотое (кв. Солнечный, и село Карбонит), будет прекращено полностью.

Ограничено водоснабжение будет в районе «Черемушки», кв. «Оседача», и район «Железнодорожной больницы» Попасной.

Восстановление водоснабжения состоится после решения данной ситуации.

Также будет прекращена подача воды на оккупированные территории Луганской области. которые получают воду от попаснянского водоканала - Первомайск, Голубовское и их районы.