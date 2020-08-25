В Луганской области заплатили 4 млрд гривень налогов и сборов

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь-август 2020 плательщики Луганщины уплатили в сводный бюджет 4 млрд 107 млн гривень. Это на 195,8 млн гривень больше, чем в январе-августе 2019 года.

В частности, в государственную казну поступило 1 млрд 793 млн гривень. По сравнению с показателями за прошлый год поступления выросли на 33,5 тыс. гривень.

В разрезе основных платежей в государственный бюджет поступило 731,9 млн гривень налога на доходы физических лиц и военного сбора; 736,1 млн гривень налога на добавленную стоимость; 99,4 млн гривень налога на прибыль предприятий; 18,9 млн гривень акцизного налога.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 2 млрд 219 млн гривень.



