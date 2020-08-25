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Спасатели 29 раз выезжали тушить траву и ветки, огонь которых угрожал жилым постройкам

Сегодня, 10:37 citynews.net.ua | Напечатать

8 сентября, спасатели Луганской области 13 раз выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 23,9 га и 29 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 4,16 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам.

Наиболее от пожаров пострадали Кременской, Новоайдарский и Старобельский районы.
Главное управление ДСНС Украины в Луганской области призывает соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков.
НЕ выжигайте сухую траву, не разводите костер в лесу, не создавайте свалок на прилегающих территориях, тем более, не поджигайте их. Напоминаем, что самовольное выжигание растительности или ее остатков, разжигания костров и применение открытого огня в лесных массивах запрещено действующим законодательством.


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