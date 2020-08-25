В Луганской области рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки

За 8 сентября в Украине подтвердили 2551 случаев заболевания COVID-19, 45 человек умерли. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (310), Харьковской (291) и Тернопольской (244) областях.

В Луганской области выявлено рекордное количество заболевших - по данным СНБО за сутки COVID-19 выявлен у 32 человек.

Только за первую неделю сентября в Луганской области заболели 121 человек, а общее количество подтверждённых диагнозов выросло до 480 случаев.

Интенсивный показатель заболеваемости на 100 000 составляет: Северодонецк - 128,53; Рубежное - 65,43; Старобельский район - 75,5; Новопсковский район - 84,73; Меловской район - 215,64.

За последние 14 дней базовый уровень заболеваемости 100 000 населения по области составляет - 28,61.

В двух административных территориальных единицах превышен предельно допустимый показатель (40) на 100 тыс. населения - это Северодонецк (69,4) и Меловской район (195,4).

Всего с начала эпидемии в Украине выявили 143 030 человек больных COVID-19.



