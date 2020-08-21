В Северодонецке прошел четвертый Фестиваль мнений

В этом году сентябрь на востоке уже традиционного начался с интеллектуального фестиваля Донбасса — Фестиваля мнений. На этот раз в смешанном формате — сразу онлайн и офлайн, да еще и на двух разных локациях.

В 2020-м Фестиваль мнений собрал более 12 500 просмотров прямых трансляций и около 450 слушателей на «живых» локациях. Вопреки всем карантинным ограничениям, на протяжении шести дней состоялось 29 дискуссий, в которых участвовали 160 спикеров.

Онлайн, проходивший с 1 по 4 сентября, отметился большим количеством гостей из украинского общественного сектора — так, своим опытом делились представители Крымской и Ромской правозащитных групп, VoxCheck, Voxukraine, ZMINA, Донбасс SOS, Крым SOS, Международного Центра Обороны и Безопасности (ICDS), Британского Совета в Украине, Фундации региональных инициатив, Ромского фонда «Чирикли» и других. Все онлайн дискуссии доступны для просмотра на странице фестиваля.

5 сентября в центре Северодонецка также состоялось немало важных разговоров. Актуальным было осмысление опыта жизни на длительном карантине, например, на дискуссиях «Коронавирус в Луганской области: региональные особенности борьбы с COVID-19», «Osvita-online — был ли этот опыт полезным?» и «Как приручить своих драконов? Или как лучше справиться с последствиями кризисов и изменяющихся условий в жизни».

Не обошли стороной и темы развития региона — так, на дискуссии «Путь к успеху: стоит ли рисковать?» говорили о том, как стать успешным и что является мерилом успеха в небольшом провинциальном городке. Тема «Как развить общество? Видение будущих изменений в Северодонецке» собрала желающих обсудить будущее нашего города, а во время обсуждения «Как сделать город привлекательным для туристов?» появилось несколько важных решений по улучшению сервиса в Северодонецке.

Другой популярной дискуссией 5 сентября стала тема «Нападения на гражданских активистов и мирные собрания. Нарушение прав человека в Украине и Беларуси» при участии аналитика Центра совместных действий Марии Квицинськой, а также Константина Реуцкого и Евгения Васильева — представителей Благотворительного фонда Восток SOS, которые недавно были незаконно задержаны в Беларуси.

В этом году фестиваль приблизился к настоящему открытому диалогу между обществом и властью. В частности, впервые в истории Фестиваля мнений к дискуссиям присоединились руководители местных администраций — Алексей Бабченко (руководитель ВЦА г. Золотое и с. Катериновка), Александр Стрюк (руководитель ВЦА г. Северодонецк), Юрий Золкин (председатель Станично-Луганской райгосадминистрации) и Роман Власенко (руководитель Попаснянской районной ВЦА).

Но больше всего внимание привлекли темы с участием руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая — две дискуссии, касающиеся целесообразности проведения местных выборов и восстановления инфраструктуры Луганщины. Они позволили не только привлечь внимание к определенным проблемам региона, но и услышать порой очень категоричны мнения разных сторон и попытаться выйти на содержательный диалог по спорным вопросам.

Несмотря на карантин, не обошлось без иностранных гостей. На дискуссии «Баланс между цифровой трансформацией государства и кибербезопасностью» опытом своей страны поделился Каймо Кууск — Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине.

Важной особенностью Фестиваля мнений стали выездные дискуссии на Лисичанском Гранд-Каньоне (карьере, который образовался в результате незаконной добычи угля). Таким образом мы привлекли внимание к этой одиозной памятнике коррупции и поговорили об экологической ситуации в регионе, непосредственно созерцая наглядный пример экологической катастрофы.

Ежегодно, завершая фестиваль, мы оцениваем его одной меткой фразой. Сегодня это о конструктивном теплом ламповом диалоге. Несмотря на все жизненные преграды, традиция продолжает жить, и к ней присоединяются все больше людей. К тому же в течение сентября мы будем публиковать видеозаписи наших офлайн-дискуссий, чтобы продолжить разговоры в онлайне. Видео можно будет посмотреть на фейсбук странице фестиваля и на ютюб-канале Восток SOS. А по этой ссылке можно насладиться атмосферными фотографиями (автор фото — Денис Дымов).

Фестиваль мнений — это площадка для обсуждения тем, важных для общества. Он был задуман для развития культуры обмена мнениями, чтобы каждый мог рассказать о своем видении актуальных проблем, публично задать важный вопрос и услышать ответ экспертов.

Фестиваль состоялся при поддержке Международного фонда «Возрождение», Посольства Эстонской Республики в Украине, эстонской организации «Mondo», Правозащитного центра «Поступ» и Европейской комиссии в рамках программы EU Aid Volunteers, а также сети супермаркетов «Семья».