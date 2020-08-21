У Зеленского готовятся к встрече советников по Донбасу на 11 сентября

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» запланирована на 11 сентября. Об этом сообщил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Сумскую область.

«У нас должно быть заседание помощников 11 числа, 11 сентября, заседание советников «нормандского формата». Ждем там определенные предложения, определенные решения», — сказал Зеленский.

Напомним, ожидается, что на встрече советников лидеров «нормандского формата» обсудят вопросы обострения ситуации на Донбассе.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что встреча советников лидеров «нормандской четверки» запланированная на 28 августа, пройдет до 10 сентября.