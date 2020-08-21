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С 1 сентября увеличены минимальная зарплата: сколько платить ЕСВ

Сегодня, 12:27 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области информируют, что с 1 сентября 2020 в соответствии с Законом Украины от 25.08.2020 № 822-их «О внесении изменений в Закон Украины» О Государственном бюджете Украины на 2020 год» минимальная заработная плата составляет 5 тыс. гривень.
Повышение минимальной заработной платы влияет на минимальный размер единого взноса.
Согласно Закону Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» единый взнос устанавливается в размере 22 процентов от базы начисления.

В случае если база начисления единого взноса не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц в который получен доход, его сумма рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы и ставки единого взноса.
Таким образом, с 1 сентября 2020 минимальный размер единого взноса составляет 1100 грн в месяц (5000 грн х 22%).


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