С 1 сентября увеличены минимальная зарплата: сколько платить ЕСВ

В Главном управлении ГНС в Луганской области информируют, что с 1 сентября 2020 в соответствии с Законом Украины от 25.08.2020 № 822-их «О внесении изменений в Закон Украины» О Государственном бюджете Украины на 2020 год» минимальная заработная плата составляет 5 тыс. гривень.

Повышение минимальной заработной платы влияет на минимальный размер единого взноса.

Согласно Закону Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» единый взнос устанавливается в размере 22 процентов от базы начисления.

В случае если база начисления единого взноса не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц в который получен доход, его сумма рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы и ставки единого взноса.

Таким образом, с 1 сентября 2020 минимальный размер единого взноса составляет 1100 грн в месяц (5000 грн х 22%).