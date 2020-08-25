На КПВВ в Станице Луганской не работает сервис «Дій вдома»

По состоянию на 11 утра на КПВВ «Станица Луганская» пограничники фиксируют сбой в работе электронного сервиса «Действуй дома». Из-за некорректной работы программы пропуск на контролируемую территорию замедленн, пока 296 граждан в этом направлении пересекли линию разграничения. Более 250 граждан ожидают пропуска.

В то же время в сторону оккупированного Луганска последовал 641 гражданин.

Также со стороны оккупантов заблокировано движение через контрольные пункты «Марьинка» и «Новотроицкое». В палаточном городке ДСНС у КПВВ «Новотроицкое» 14 человек ожидают восстановления пропускных операций, не осуществляющихся из-за ограничительных мер российских вооруженных формирований.