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На КПВВ в Станице Луганской не работает сервис «Дій вдома»

Сегодня, 12:07 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 11 утра  на КПВВ «Станица Луганская» пограничники фиксируют сбой в работе электронного сервиса «Действуй дома». Из-за некорректной работы программы пропуск на контролируемую территорию замедленн, пока 296 граждан в этом направлении пересекли линию разграничения. Более 250 граждан ожидают пропуска.

В то же время в сторону оккупированного Луганска последовал 641 гражданин.
Также со стороны оккупантов заблокировано движение через контрольные пункты «Марьинка» и «Новотроицкое». В палаточном городке ДСНС у КПВВ «Новотроицкое» 14 человек ожидают восстановления пропускных операций, не осуществляющихся из-за ограничительных мер российских вооруженных формирований.


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