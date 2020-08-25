В Луганской области 15 новых случаев COVID-19

За 7 сентября в Украине выявлено 2411 новых случаев COVID-19, умерли от последствий коронавируса - 57 больных. В Луганской области выявлено 14 новых заболевших, общее количество составило 450 человек.

Также в Луганской области зафиксирована еще одна смерть от последствий COVID-19. Общее число умерших с начала эпидемии увеличилось до 4 человек.

Лидерами по заболеваемости в Украине является город Киев, где за сутки 235 новых случаев коронавируса и 4 летальных. В Харьковской области - 230 новых случаев (из них в Харькове - 180), при этом 6 летальных.

В Одесской области - 196 новых случаев (в Одессе - 96), но 11 летальных случаев. Во Львовской области - 192 новых больных, 5 человек умерли. В Тернопольской области - 190 новых случаев, 2 летальных.