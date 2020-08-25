Сразу две женские команды из Луганской области сыграют в Чемпионате Украины по футзалу

В Доме футбола в Киеве состоялась встреча представителей женских футзальных команд, изъявивших желание принять участие в чемпионате Украины сезона 2020-2021 года.

Об этом сообщает Ассоциация футзала Луганской области.

На встрече был определен базовый вариант розыгрыша Чемпионата в высшей лиги. На первом этапе 18 команд, разделенные по территориальному принципу на четыре группы, сыграют турнир в два круга с разъездами. На втором - четыре лучшие в каждой группе определят победителя первенства, а команды, занявшие вторые-третьи места, разыграют места с пятого по двенадцатый. Для аутсайдеров группы будет проведен кубковый турнир.

В группу А включили сразу двух представителей Луганской области - команду «Луганочка» (Луганская область) и «Кобра» (Белокуракино).

Старт соревнований запланирован на середину ноября 2020 года.