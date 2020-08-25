Лавров прячется от обсуждения нарушений перемирия российским террористами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» сообщил о том, что дата его разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу обострения ситуации на Донбассе на сегодняшний день неизвестна, но он ее ждет.

«Когда разговор вчера (6 сентября. — ред.) был инициирован, сначала реакция с российского МИДа была довольно оживленной, но потом — сегодня (7 сентября. — ред.) утром, мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Поэтому я готов, жду разговор. Я считаю, что когда убивают на востоке украинского солдата, то единственная сторона с которой нужно говорить — это РФ», — отметил Кулеба.

Он также отметил, что 6 сентября Президент Украины Владимир Зеленский дал ему именно такое поручение — переговорить с Лавровым.

«О чем говорить? Очень просто. Первый вопрос — как объясняет Российская Федерация то, что произошло. Второй — остается ли она преданной режиму прекращения огня. Третье — обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников, в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись», — подчеркнул министр.