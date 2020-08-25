У Зеленского премирие, в Луганской области - взрывы и обстрелы

Как собщили в штабе ООС, за прошедшие сутки, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета враг совершил одиночные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка, что в Донецкой области.

Вместе с тем жители Луганской области сообщают о минометном взрыве в районе Болотенного и стрельбе в районе Счастья.

«07 сентября в 4 утра прилетела по звуку мина 120 мм. Прилет был ориентировочно в стороне Болотенного, влево от КПВВ» — сообщила волонтер Свет Светикова из Станицы Луганской.

В то же время, по мнению штаба ООС имени Зеленского, огневые провокации противника не несли угрозы ВСУ. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли.