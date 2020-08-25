В Луганской области служба занятости помогла 196 людям с инвалидностью

В течение января-августа 2020 услуги Луганской областной службы занятости получали 568 безработных с инвалидностью.

Об этом сообщили в Луганской областной службе занятости.

При содействии областной службы занятости на Луганщине были трудоустроены 196 человек с инвалидностью, в том числе трое граждан трудоустроены на новые рабочие места с компенсацией расходов работодателю единого социального взноса. Еще 25 человек этой категории были привлечены к общественным и других временным работам; 16 безработных этой категории проходили профессиональное обучение по направлению центров занятости.

По состоянию на 1 сентября 2020 количество вакансий для людей с инвалидностью (по информации работодателей), составило 139 единиц, что почти на 14% больше, чем на эту дату прошлого года. Отметим, что консультирование таких клиентов по выбору или смене профессии проводится с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, профессиональных интересов, склонностей и способностей.