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Ассоциация городов Украины почти обвинила Зеленского в политических преследованиях

Вчера, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины» заявляет о проверках и блокировании счетов коммунальных предприятий ради пиара «центральной власти» перед местными выборами.

Соответствующее заявление опуликовано на официальном сайте Ассоциации.

Текст заявления:

Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины» добровольное, неполитическое объединение местных советов, главной целью которого является защита и представление интересов общин.
Мы, уполномоченные представители 909 органов местного самоуправления - членов Ассоциации, принадлежим к разным политическим силам, представляем разные по размеру и уровню социально-экономического развития муниципалитеты.
Для Ассоциации главными приоритетами являются безопасность людей, предоставление качественных социально-административных услуг гражданам, обеспечение проведения открытых прозрачных местных выборов и реализации права граждан избирать и быть избранными.
Сегодня органы местного самоуправления оказались перед рядом проблем: многочисленные проверки, обыски правоохранительных органов фактически парализуют деятельность по обеспечению нормальной жизнедеятельности общин и услуг жителям, выборочное согласования местных заимствований ставит под угрозу финансирование выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, завершение ремонта школ, детских садов, оснащение больниц; блокирования счетов коммунальных предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения, приведет к срыву отопительного сезона.
Мы убеждены, что только установлением диалога центральной и муниципальной власти, их постоянным сотрудничеством и координацией удастся достичь европейского уровня качества предоставления услуг населению, гарантировать права громад и граждан во время предвыборной кампании на местных выборах 2020 года, своевременно начать по всей стране отопительный сезон.
С целью обеспечения эффективного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления, сохранение основных принципов надлежащего управления и конституционных прав граждан обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции Украины, с инициативой провести встречу с Правлением Ассоциации городов Украины.


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Ассоциация городов Украины почти обвинила Зеленского в политических преследованиях