Луганская «Заря» усилила состав нападающим Александром Гладким

Футбольный клуб «Заря» официально подписал договор с нападающим Александром Гладким.

Контракт рассчитан сроком на один год.

Как сообщили в пресс-службе клуба, экс-футболист турецкого «Адана Демирспор» присоединился к луганской «Заре» во время паузы в чемпионате, а в позавчерашнем матче с «Александрией», после передачи от Артёма Громова, отметился забитым голом.

Александр Гладкий хорошо известен украинскому болельщику по ярким выступлениям в составе донецкого «Шахтёра» за который он провёл почти полторы сотни матчей. Играл Александр и в «Днепре», и в «Металлисте». Сводила судьба его и с «Динамо» и с «Карпатами». В последние годы выступал в турецких клубах – «Ризеспор» и «Адана Демирспор».

Имеет в своём активе 11 матчей в составе сборной Украины.

Выступать в составе «Зари» Александр будет под номером 11.