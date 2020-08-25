Осталось всего 3 дня чтобы изменить адрес голосования на местных выборах

Чтобы проголосовать на местных выборах 25 октября 2020, надо до 10 сентября 2020 подать соответствующее заявление об изменении избирательного адреса.

Заявление об изменении или определения своего избирательного адреса по месту фактического проживания можно подать в бумажной или электронной форме.

Внутренне перемещенным лицам никаких документов, подтверждающих место фактического проживания избирателя, прилагать к заявлению не требуется.

Заявление в бумажной форме может быть подано избирателем лично или через уполномоченное лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством. Уполномоченному лицу нужно иметь свой паспорт гражданина Украины, а также доверенность, выданную избирателем, чей избирательный адрес будут менять, заверенную в соответствии с требованиями законодательства.

Для подачи заявления в бумажной форме самостоятельно нужен только паспорт гражданина Украины, с которым надо прийти в отдел ведения Реестра избирателей по фактическому месту жительства (найти свой отдел ДРВ, который относится к адресу, который станет новым избирательным адресом, можно на сайте Государственного реестра избирателей по ссылке .

Бланк заявления можно загрузить из приложения к Постановлению ЦИК №145 от 24.07.2020, распечатать и заполнить дома или взять непосредственно в отделе ведения ДРВ.

В ответ на заявление отдел ведения ДРВ в течение 15 дней должен сообщить, что избирательный адрес была изменен.

После получения сообщения об изменении избирательного адреса можно увидеть обновленную информацию в Реестре, зайдя в «Личный кабинет избирателя» на сайте ДРВ. В разделе «Проверка включения» введите свои персональные данные и код, который придет на электронную почту. Удостоверьтесь, что отражается уже новый избирательный адрес.

Процедура изменения избирательного адреса с возможностью подать электронное заявление доступна только на официальном сайте Государственного реестра избирателей. Для подачи заявления в электронной форме нужна только электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Пошаговая инструкция, как подать заявление на изменение избирательного адреса онлайн, доступна по ссылке .

25 октября с 8:00 до 20:00 берите паспорт гражданина Украины и приходите на новый участок. Не забудьте отследить номер и адрес участка, относящегося к новому адресу.

Также можно проголосовать если нет зарегистрированного места жительства.

Помните, что упрощенная возможность реализовать свое избирательное право не отменяет и ответственности за введение в заблуждение.

В соответствии со ст. 158 Уголовного кодекса Украины, если избиратель умышленно предоставляет ложные сведения в орган ведения ДРВ, то может быть лишен свободы на срок от 2 до 4 лет.

Если умышленное введение в заблуждение и предоставление ложных сведений в Реестр происходит по предварительному сговору группы лиц, то каждый участник такой группы может быть лишен свободы на срок от 7 до 10 лет.