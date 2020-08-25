Террориста пытавшегося взорвать северодонецкий «Азот» приговорили к 10 годам тюрьмы

В Луганской области к 10 годам заключения приговорен диверсант, который собирался взорвать химически опасный объект на территории завода «Азот».

Прокуратура Луганской области доказала в суде вину гражданина Украины, который для выполнения задания кураторов из ФСБ РФ пытался совершить диверсию на территории частного акционерного общества «Северодонецкое объединение Азот».

Суд полностью согласился с обвинением, предъявленным злоумышленнику, и признал его виновным в приготовлении к совершению диверсии, неоконченном покушении на государственную измену, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 14 ст. 113, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По совокупности преступлений Северодонецкий городской суд Луганской области назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокурорами в ходе судебного разбирательства доказано, что гражданин Украины во время прохождения военной службы в рядах так называемой «народной милиции ЛНР» с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ. Выполняя поставленную спецслужбой задачу, он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где тайнике взял заранее приготовленные средства поражения - две единицы РПГ-22.

Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров, в которых на тот момент хранилось около 4500 т аммиака, на территории ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» - объекта, отнесенного к 1 степени химической опасности. Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области.

Внастоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования - 30 дней со дня провозглашения приговора.