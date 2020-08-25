В Луганской области зарегистрировано 435 случаев COVID-19

По состоянию на 07 сентября в Луганской области зарегистрировано 435 случаев коронавирусной болезни, в том числе 28 детей до 17 лет. География распространения представлена на карте. Выздоровели на сегодня, 226 человек (из них 17 детей). Активных больных - 206, из них лечатся в стационарных учреждениях - 57, амбулаторно - 149.

За суббботу, 5 сентября, в Луганской области выявлено 10 новых случаев заболевания. По выявленным за 6 сентября больным данных нет.

Областной показатель заболеваемости составляет 65,5 на 100 000 населения. Показатель заболеваемости COVID-19 по Украине составляет 362,5 на 100 тыс. населения.

Луганская область находится на предпоследнем месте среди регионов Украины по уровню заболеваемости.