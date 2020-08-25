» » 13 сентября Попасная останется без электроэнергии на весь день

13 сентября Попасная останется без электроэнергии на весь день

Вчера, 11:05 citynews.net.ua | Напечатать

13 сентября в Попасной отключат электроэнергию на весь день.

По информации главного инженера Общества с дополнительной ответственностью «Попаснянский вагоноремонтный завод», для безаварийного прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 г. 13 сентября в городе будут проводиться плановые ремонтно-профилактические работы на подстанции «Районная 35/6 кВ».

Отключение электроэнергии в Попасной запланировано на 13 сентября 2020 с 08:00 до 16:00.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:44

В Луганской области служба занятости помогла 196 людям с инвалидностью

Вчера, 14:59

Ассоциация городов Украины почти обвинила Зеленского в политических преследованиях

Вчера, 12:58

Луганская «Заря» усилила состав нападающим Александром Гладким

Вчера, 12:33

Осталось всего 3 дня чтобы изменить адрес голосования на местных выборах

Вчера, 11:52

Террориста пытавшегося взорвать северодонецкий «Азот» приговорили к 10 годам тюрьмы

Вчера, 11:48

В Луганской области зарегистрировано 435 случаев COVID-19

Вчера, 11:05

13 сентября Попасная останется без электроэнергии на весь день

Вчера, 10:59

Укрпошта благодаря закупкам в ProZorro сэкономила 1 млрд гривень

Вчера, 10:49

В Сватовском районе создали заказник «Плоский лес»

Вчера, 10:16

6 сентября в Украине выявили 2174 новых случаев COVID-19

Вчера, 10:07

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай хочет торговать с российскими оккупантами и террористами

Вчера, 09:37

В Луганской области 4 сутки тушат пожары в экосистемах

Новости Украины:

4-09-2020, 12:00

В Киеве ГБР задержало полицейского с 40 граммами кокаина

4-09-2020, 11:55

В Киеве 106 домов получат 70% финансирования на энергомодернизацию

4-09-2020, 11:36

В Одессе заболевшим COVID-19 медикам выплатят одноразовую помощь

2-09-2020, 14:50

В Киеве избили народного депутата

1-09-2020, 13:08

Какого поставщика выбрать для своего магазина косметики?

31-08-2020, 21:38

В Житомирской области пытались взорвать поезд с топливом

31-08-2020, 15:17

В Одессе боевики напали на марш «Прайд 2020»

27-08-2020, 10:18

Из-за военных учений ограничат движение по трассе Киев-Чоп в Ровенской области

26-08-2020, 17:25

Из-за дефицита воды в Симферополе ввели графики подачи

25-08-2020, 13:59

Нардепы подержали популистскую идею Зеленского о повышении минимальной зарплаты

25-08-2020, 11:12

В Киеве на 25 августа объявили штормовое предупреждение

25-08-2020, 11:03

В учебном центре «Десна» взорвалась граната - 1 погибший и трое раненых

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

13 сентября Попасная останется без электроэнергии на весь день » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня