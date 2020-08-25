13 сентября Попасная останется без электроэнергии на весь день

13 сентября в Попасной отключат электроэнергию на весь день.

По информации главного инженера Общества с дополнительной ответственностью «Попаснянский вагоноремонтный завод», для безаварийного прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 г. 13 сентября в городе будут проводиться плановые ремонтно-профилактические работы на подстанции «Районная 35/6 кВ».

Отключение электроэнергии в Попасной запланировано на 13 сентября 2020 с 08:00 до 16:00.