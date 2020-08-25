Укрпошта благодаря закупкам в ProZorro сэкономила 1 млрд гривень

Укрпочта сэкономила 1 млрд грн на закупках в системе ProZorro течение последних четырех лет.

С сентября 2016 и до сих национальный почтовый оператор провел почти 11 000 процедур через электронную систему закупок, в которых приняли участие более 5600 поставщиков. Самой многочисленной по количеству предложений стала закупка мебели для сельских отделений: в торгах соревновались 20 участников.

А одну из самых показательных экономии Укрпочте удалось получить в рамках двух тендеров на закупку электроэнергии, которые компания проводила в начале 2020 года. Разница между стартовой и предложенной победителем цене равнялась 24,3 млн гривень. В результате были заключены соглашения, по которым Укрпочта покупает электроэнергию по цене ниже, чем на РСП ( «Рынок на сутки вперед»).

«За четыре года закупки в Укрпочте кардинально изменились. Нам пришлось изменить всю команду и начать восстанавливать доверие к компании: убеждать поставщиков что теперь процедуры прозрачны и каждый из них имеет равные условия для участия в торгах. Сейчас есть около 3000 тендеров ежегодно, а всего за 4 года проведено почти 11 000 процедур. Показательно, что только 1,5% из них было обжаловано и только 0,1% принятых тендерным комитетом решений было отменено в результате обжалования.

Средний показатель по количеству предложений на одни торги в Укрпочте составляет уже 3,63 (при среднем значении на ProZorro - 2,42 участника).

Каждую позицию закупок мы тщательно отрабатываем и по многим из них есть самые низкие цены не только среди госкомпаний, но и в целом по рынку. Наши подходы к закупкам остаются неизменными - все процессы прозрачны и открыты, но полученные товары и услуги должны быть качественными и по максимально низким ценам.

При этом мы видим свою цель не только в эффективном обеспечении Укрпочты, но и в развитии системы общественных закупок Украины в целом. Поэтому мы постоянно ищем новые решения, чтобы продолжать оптимизировать процессы закупок в системе ProZorro и стараемся делиться своими наработками с профессиональным сообществом», - отметил заместитель генерального директора Укрпочты по закупкам Александр Наход.

За последние четыре года Укрпочта первой среди госкомпаний реализовала ряд новаций и провела эффективные закупки на отдельные категории товаров.

Как сообщили в пресс-службе Укрпошты, компания к 202 году начала покупать газ для собственных нужд через хранилище и сняла все риски ограничения поставок или повышения цен; построила надежную систему закупки качественного топлива для 200+ точек локации со скидками в 5-6 грн от рыночных; научилась покупать брендовую ИТ-технику со скидками до 70%, персональные компьютеры за $419, антивирусные программы по 50 грн за годовую лицензию и мобильную связь по 0,5 грн в месяц; первой заключила рамочные соглашения на горючее, газ, электроэнергию, бумагу, брикеты и услуги страхования. Вне этого, национальный почтовый оператор первым присоединился к онлайн-платформы «Факторинг Хаб», также начал отбор через систему ProZorro поставщиков для сделок лизинга.