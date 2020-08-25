В Сватовском районе создали заказник «Плоский лес»

4 сентября 2020 года распоряжением председателя областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации № 584 объявлена территория в Сватовском районе лесным заказником местного значения «Плоский лес».

Как сообщили в департаменте экологии и природных ресурсов Луганской ОГА, заказник площадью 24,5398 га создан с целью сохранения и естественного восстановления дубовых лесов, уникальных для данной местности фармаций и ассоциаций лесной растительности, сохранения типичных растительных природных комплексов, охраны животного мира, поддержания общего экологического баланса в регионе.

Также эта территория имеет важное научное, природоохранное и эстетическое значение для рационального использования лесных экосистем Луганской области.



