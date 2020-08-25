6 сентября в Украине выявили 2174 новых случаев COVID-19, 31 больной умер, 379 пациентов выздоровели от коронавирусной болезни.

Больше всего новых случаев за сутки выявлено в Киеве (244) и Львовской области (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163) и Ивано-Франковской (161) областях, в Одесской (145) и Харьковской (139) областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в областных центрах областей с наибольшим приростом больных показатели такие: Львов - 99 новых случаев, Тернополь - 42, Черновцы - 82, Ивано-Франковск - 53 случая.

Больше всего больных умерло за последние сутки во Львовской и Черновицкой областях - по 5 человек, Харьковской области - 4, Ивано-Франковской и Днепропетровской области - по 3 человека.

Также смерти от коронавируса зафиксированы в Киеве, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях.